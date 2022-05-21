Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не войдет в число гарантов безопасности Украины.

Об этом он сказал в интервью телекомпании ICTV, показанном в субботу в формате телемарафона, сообщает «Европейская правда».

«Сегодня мы рассматриваем круг гарантов безопасности из государств-партнеров, которым доверяем. Мы с ними разрабатываем этот проект. Мы его разработали», — сказал президент.

Он дал понять, что Россия по этому договору не станет гарантом украинской безопасности.

«Мы хотим отдельный договор. Сегодня все дошло до того, что этот договор предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без России. Гарантеры безопасности без России. Буча некоторые вещи изменила», – отметил Зеленский.

По словам президента, двусторонний разговор с Россией и президентом РФ должен происходить отдельно от договора о гарантиях безопасности.

Он отметил, что переговоры с Россией возможны, поскольку было выполнено условие сохранения жизни защитников Мариуполя.

«Сегодня мы видим, они дали возможность, нашли форму, чтобы эти люди были живы, и они их вывезли. Дальше будет обмен. От результатов этих процессов тоже многое зависит», — добавил президент.

Зеленский подчеркнул – важно, чтобы договор о гарантиях безопасности был не бумажкой, а реальностью, и чтобы он стал основой безопасности государства.

Зеленский также заявил, что завершение войны с Россией будет «дипломатическим».

Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года, а остальные вопросы хочет решить за столом переговоров.