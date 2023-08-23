Согласно новому отчету Bloomberg, жесткие группировки внутри российского силового истеблишмента настаивают на смещении министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, на что указывают неназванные лица, знакомые с этим вопросом.

Эта конкретная фракция также выступает за осуществление широкомасштабных мобилизационных мероприятий и введение военного положения по всей России. Несмотря на эти настроения, не было никаких заметных признаков того, что президент Путин склонен к таким радикальным мерам, отмечает Bloomberg.

Согласно публикации, господствующие эшелоны российского руководства были ошеломлены прохладной реакцией президента Путина на мятеж частной военной группировки «Вагнер» и ее лидера Евгения Пригожина.

Напряженность еще больше обострилась после задержания 21 июля российским Следственным комитетом Игоря «Стрелкова» Гиркина, бывшего командующего объединенными с Россией силами в Донецкой области. Перед своим задержанием Гиркин сообщил в своем Telegram-канале, что Россия плохо подготовлена к тому, чтобы продержаться еще полдюжины лет под властью того, кого он назвал «никчемным трусливым» руководством.

По мере того как Россия приближается к 18-месячному рубежу своего всеобъемлющего конфликта с Украиной, внутренняя напряженность в стране растет. Конкурирующие группировки соперничают за контроль над ресурсами Кремля и политическую поддержку. Основное затруднение для Путина, похоже, связано с хрупким равновесием между назначением способных людей и укреплением лояльности к его руководству.

Что же будет дальше? Не чревата ли описанная ситуация тем, что найдутся силы, например, в высшей военной среде, которые попытаются устроить еще один переворот? Только вот куда он заведет в случае «успеха», если по сведениям Bloomberg эти лица выступают за ужесточение мер ради продолжения агрессии против Украины?

Свои соображения на этот счет выразили в беседе с # зарубежные аналитики.

Российский политик, бывший заместитель руководителя Администрации президента РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Савостьянов:

— Всё возможно. В этой среде прямые наезды друг на друга не приняты. Тем более, что Путин однозначно поддержал в июне Шойгу.

Уверен: все ждут результатов военных действий. Если армия посыпется, не сносить голов её руководителям.

Любой руководитель после Путина прекратит СВО.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси), политолог Егор Куроптев:

— В России сейчас возможно всё и для этого можно не искать подтверждений в СМИ. Переворот может случиться завтра, а может через год или годы, так как Путин и его окружение завели страну в тупик, из которого нет выхода, но у них есть ресурсы оттянуть неминуемый конец.

Россия Путина потерпит поражение в войне при любых обстоятельствах. Как страна, Россия уже проиграла, начав это вторжение.

Сместят Путина те, кто поддерживает более жесткие меры или те, кто вынужден будет откатывать ситуацию и делать все возможное, чтобы снять хоть часть санкций — вопрос. Но общественное мнение говорит скорее о втором варианте развития, так как поддержка еще более радикальных сил мизерна.

Сколько людей вышли на защиту террориста Стрелкова? Верно — нисколько. Путин и его администрация прекрасно знают, что поддержки у такого пути в стране нет, даже у тех, кто «за войну». Это единицы в процентах. А выборы выигрывать надо и делать это исключительно путем фальсификаций — недальновидно. Нужно уберечь хотя бы свою, зомбированную дезинформацией аудиторию.

Так что Путину выгодно максимально успокаивать ситуацию, побуждать россиян «привыкнуть к факту войны», «не обращать на нее внимания» и жить своей жизнью, что его режим сейчас и старается сделать.