Российские войска нанесли авиаракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

«Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв», — написал он.

Также сообщается о ракетных ударах по Краснополью Сумской области ночью 25 мая. Об этом заявил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

«Около часа ночи с территории России враг выпустил ракеты по нашему Краснополью. Пуск, предварительно, был с самолета, который не пересекал государственную границу», — пишет он.

По словам главы ОВА, повреждены около 20 домов и ЛЭП.

«Половина поселка осталась без электроэнергии», — отметил Живицкий.

Он добавил, что, по предварительным данным, погибших нет.