Россия нанесла первый за месяц массированный ракетный удар по Киеву и еще восьми регионам Украины, применив новую тактику. Обстрел велся с использованием множества ложных мишеней в виде шаров, пишет «Инсайдер UA».

Воздушная тревога была объявлена ночью по всей территории Украины. «Мониторинг военной активности» сообщил, что 15 стратегических бомбардировщиков, ранее прибывших в район Каспийского моря, начали движение «от пусковых рубежей».

В общей сложности обстрел продолжался шесть часов. По состоянию на 07:00 (09:00 по бакинскому) воздушная тревога была отменена только в западных областях Украины, пишет «Страна.ua».

Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Луцке, Ровно, Днепре, Николаеве, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской и Кировоградской областях.