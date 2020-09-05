«Россия начала серьезную гибридную войну против Грузии»

Москва предприняла попытку переложить на Грузию ответственность за изготовление «Новичка», которым вслед за Скрипалями отравили оппозиционера Навального. Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что Россия не занимается изготовлением химических веществ из группы «Новичок», а подобные лаборатории имеются на территории Грузии и США.

Незадолго до этого МВД Грузии сообщило, что на компьютерную систему Минздрава Грузии со стороны иностранного государства совершена кибератака с целью противоправного использования документации, хранимой в лаборатории Лугара.

Как передает Грузия Online, эксперт по кибербезопасности Андро Гоциридзе заявил, что в атаке, совершенной на компьютерную систему Минздрава Грузии, прослеживается почерк российских спецслужб.

По словам эксперта, этими действиями Россия желала распространить информацию, что отравляющее вещество «Новичок», обнаруженное в биологическом тесте российского оппозиционного политика Алексея Навального, якобы изготавливается в Грузии и, в частности, в лаборатории Лугара.

После этого председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Иракли Сесиашвили заявил, что эта кибератака с большой вероятностью осуществлена российскими спецслужбами. По его словам, «российские спецслужбы хотят перевести стрелки». Как отмечает Сесиашвили, факт, что Россия является создателем и производителем «Новичка», и этим веществом отравлено несколько человек в современной России.

Первый вице-спикер парламента Грузии, член правящей «Грузинской мечты» Гия Вольски тоже подверг критике заявление российского депутата: «Россия, особенно на высоком экспертном уровне, точно знает, что ничего такого в лабораториях Лугара не происходит. Это очевидный политический демарш, я бы даже сказал, угроза. Так же, как бордеризация и похищение людей», — заявил Вольский.

Получается, есть попытки подставить Грузию. Но на какой эффект может быть рассчитана подобная дезинформация, и удастся ли его достичь?

Ситуацию комментирует для # доктор политических и военных наук Вахтанг Маисая:

— Я должен сказать, что Грузия, во-первых, подверглась большой гибридной атаке. Это даже война, и ее ведут российские спецслужбы и военные в преддверии парламентских выборов. И это можно было предвидеть. Еще в августе я сказал в комментарии здешней газете «Резонанси», что Россия начнет против Грузии серьезную гибридную войну, в том числе, используя кибервойну в информационной сфере и элементы военного давления в контексте ползучей оккупации. К сожалению, мой прогноз оказался 100-процентно идентичным наступившим реалиям.

До начала кибератаки 1 сентября российские войска со стороны Южной Осетии начали медленное продвижение вдоль стратегической магистрали, ведущей в Тбилиси, и параллельно участку нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Они начали захватывать новые земельные участки и устанавливать там «границы». Им осталось 300 метров до трассы Гори-Тбилиси, и несколько сотен метров до БТД.

Затем случилась кибератака на лабораторию Лугара, которая уже подчиняется правительству Грузии. Были взломаны некоторые информационные базы, и данные оттуда были выставлены на фальшивом сайте. Это был элемент информационно-психологической войны. После чего последовало заявление депутата Думы Швыткина о производстве «Новичка» в Грузии. Это, конечно, чушь, потому что лаборатория Лугара борется против вирусных грипповых заражений, и она очень помогла нам во время пандемии. Если бы не она, то Грузия не сумела бы столь успешно бороться с коронавирусом.

То есть, на данном этапе Россия приступила к очень мощной «артиллерийской» атаке в информационной и виртуальной сфере, и это уже очевидно.

Цели тут такие – повлиять на предвыборную кампанию в Грузии, усилить очаги нестабильности в нашей стране, и убедить всех в мифической биоугрозе, исходящей из Грузии, которую сами же российские спецслужбы и выдумали. Кстати, кибератаку против Грузии совершила специальная воинская часть, которая подчиняется, скорее всего, 16-му департаменту ФСБ. Это моя гипотеза. Хотя МВД Грузии указало лишь, что атака исходила с иностранной территории. Но после заявления из Думы у нас уже никто не сомневается в российском следе. Особенно, на фоне ползучей оккупации.

Были попытки скомпрометировать Грузию в плане якобы производства некоторых компонентов «Новичка» на ее территории.

Насколько успешной для РФ может оказаться эта гибридная война против Грузии, покажет время. Но это был самый мощный удар после войны в августе 2008 года. Думаю, Россия от своих замыслов не откажется, и еще более усилит давление на Грузию, особенно перед важными этапами начавшейся предвыборной кампании. Это точно.