Согласно сообщению государственного информационного агентства РИА «Новости», Россия начала применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям. «В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — цитирует агентство информированный источник.

В январе британская военная разведка сообщила, что российские войска в Украине неохотно приняли первую партию этих машин из-за «плохого состояния» танков, указывает Reuters. По мнению разведки, использование Т-14, вероятно, было бы «решением с высокой степенью риска», которое было бы принято в первую очередь в пропагандистских целях. (DW)