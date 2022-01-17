Интервью # с экспертом Национального института стратегических исследований (Украина) Артемом Филипенко:

— На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил визит в Украину. Как вы оцениваете итоги данного визита?

— Это, безусловно, важный шаг на пути развития и углубления стратегического партнерства Украины и Азербайджана. Хочу напомнить, что еще в подписанном в 2000 году Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Азербайджанской Республикой, было отмечено, что будут развивать свои отношения «как дружеские государства на основе стратегического партнерства, направленного в XXI». Стратегическое партнерство было подтверждено и в совместной Декларации в июне 2004 года. В Стратегии национальной безопасности Украины также говорится о стратегическом партнерстве с Азербайджаном.

Однако в реалии отношения двух стран были на более низком уровне, чем с другими стратегическими партнерами Украины, например, с той же Турцией. Это касалось и объемов двусторонней торговли, и подписанных соглашений, и, что самое главное, поддержки суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Очевидно, настало время изменить ситуацию. Тем более, что после победы в 44-дневной войне Азербайджан обрел новое качество и его роль на Кавказе существенно выросла. К тому же, у нас есть важное связующее звено – Турция, с которой у Украины в последнее время интенсивно развиваются отношения.

Поэтому те цели, которые поставили в совместной декларации президенты двух стран, в случае их реализации, пойдут на пользу как Украине, так и Азербайджану.

Хочу напомнить, что в свое время, одним из перспективных проектов в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества считался радиальный транспортный коридор вокруг Черного моря. Оккупация Россией Абхазии, Цхинвальского района, Крыма и территорий на Востоке Украины поставили под сомнение этот проект. Однако перспектива открытия Зангезурского коридора создает новые возможности. Недавно Украина открыла паромную переправу через Дунай, строится автотрасса между Киевом и Кишиневом. Насколько известно, развивается транспортная инфраструктура в Турции, Болгарии и Румынии. Все это создает условия для возрождения проекта, пусть и в ограниченном варианте.

— Каковы ваши прогнозы относительно начавшегося процесса налаживания диалога между Турцией и Арменией?

— Безусловно, это будет сложный процесс, учитывая и очень сложное прошлое, и не менее сложное настоящее. В Ереване прекрасно понимают, роль Турции в освободительной войне Азербайджана. Однако Армения не может игнорировать растущую роль Турции на Кавказе. Здесь вопрос в том, как поведет себя Россия, учитывая зависимость Еревана от Москвы. Здесь надо понимать, что с одной стороны, Россия без особого удовольствия восприняла укрепление позиций Турции, с другой, у Анкары и Москвы есть и общая цель на Кавказе – они стремятся ограничить присутствие третьих сторон в регионе. Поэтому Россия будет вести с Турцией сложную игру, в том числе и через Армению.

— Что вы можете сказать о дипломатической роли Запада в контексте украинско-российского противостояния?

— В целом, безусловно, позитивно. Запад проявил принципиальную позицию. Хотя, надо учитывать, что Россия выставила абсолютно неприемлемые условия, которые, в случае их принятия, означали бы капитуляцию НАТО. Для Украины важно, что вопрос ее безопасности стал вопросом европейской безопасности, об этом говорили открыто. Было заявлено и о готовности оказать давление на Россию, и военную помощь Украине.

Однако при всем этом позитиве, есть, как минимум, два негативных момента. Первый – российские войска по-прежнему у границ Украины и угроза эскалации остается. Поводом к эскалации может стать провокация или на Донбассе, или в Приднестровье, или на российско-украинской границе. Ключевая идея Москвы – заставить Украину признать сепаратистов, а не Россию стороной конфликта, усадить Киев за стол переговоров с сепаратистами и в конечном итоге навязать ту модель урегулирования, которая выгодна Москве, и которая остановит движение Украины в сторону ЕС и НАТО.

Второй – своим шантажом Россия добилась, что с ней пытаются договориться. Здесь надо понимать ментальность нынешней российской элиты. Это ментальность «гопника», мелкого уголовника, который пытается добиться чего-то угрозами, но при возможности отпора дает задний ход. Все попытки договариваться, принятые в цивилизованном мире, Москва воспринимает как слабость. Недаром российская дипломатия сегодня избрала именно такой хамский тон.

И еще один важный момент. Очень многое из того, что делается российскими политиками, рассчитано на внутреннюю аудиторию. Путину и его окружению важно навязать россиянам мысль о том, что Россия окружена врагами, что единственный способ выжить – сохранить стабильность и неприкосновенность нынешнего коррумпированного режима.

— Как вы оцениваете события в Казахстане и какие уроки на ваш взгляд должны извлечь страны бывшего СССР из этой ситуации?

— Я надеюсь, что основной урок страны бывшего СССР извлекли еще из российской агрессии. Этот урок – Россию в ее стремлении вернуть влияние на страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии не остановят никакие договоры, соглашения или уступки. Москва воспринимает эти страны как свою вотчину, и готова видеть в новых государствах только вассалов, а никак не самостоятельных субъектов международных отношений. И сдержать аппетиты России могут только подготовленные вооруженные силы и сплоченность общества.

Если говорить о Казахстане, то мы видим следующее. Во-первых, Россия на казахском опыте отработала механизм оккупации, начиная от переброски и заканчивая развертыванием так называемых миротворцев. Во-вторых, механизм оказания помощи в рамках ОДКБ Россия проявляет избирательно. Несмотря на все попытки Армении получить помощь ОДКБ во время войны с Азербайджаном, Россия не пошла на это. И вовсе не потому, что существовали какие-либо формальные ограничения, вроде того, что боевые действия велись не на территории Армении. Россия легко обходит международные нормы, когда ей это нужно. Столкновение с Азербайджаном чревато не только людскими и материальными потерями, но, прежде всего, потерями дипломатического характера. Москва пытается сохранить роль арбитра на Кавказе, играя на противоречиях.

Есть еще третий вывод — Казахстан, несмотря на то, что его время от времени сотрясали волнения, в целом казался стабильным государством. Однако эта стабильность была мнимой и проблемы, которые накапливались годами — экономические, социальные, демографические, они рано или поздно должны были дать о себе знать. К тому же отсутствие оппозиционных лидеров не давало шансы на успех акций протеста. Они просто превратились в бунт. Кстати, схожие во многом процессы происходят и в России, где политическое поле зачищается от оппозиции, Путин медленно, но верно стареет, смена власти путем выборов невозможна, поэтому придется думать о преемнике. А как показал Казахстан, вариант «преемник» таит в себе немало неожиданностей.

Вполне возможно, что определенные выводы для себя сделает и Организация тюркских государств. Пока что ОТГ это, прежде всего, экономический союз. Но различного рода чрезвычайные ситуации, как техногенного, так и политического характера возможны и в будущем. Поэтому, возможно, потребуется некий механизм оперативного реагирования и оказания помощи.

— Хотелось бы узнать ваше мнение относительно будущего ГУАМ.

— У ГУАМ, как организации, довольно сложная судьба. Не последнюю роль здесь играет то, что проект этот во многом политический, без четкого экономического стержня. Несложно заметить, что в последнее время наиболее интенсивно развиваются отношения между тремя участниками объединения – Украиной, Молдовой и Грузией. По вполне понятной причине – три эти страны подписали Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и намерены стать членами ЕС. Азербайджан – вне этого тренда.

Еще один фактор — рынок ГУАМ для каждой из стран не может заменить собой рынки других государств. Значит ли это, что нам стоит забыть о ГУАМ? Не думаю. Как я уже говорил, победа Азербайджана в войне и возврат оккупированных территорий создали новую политическую и экономическую реальность. Открываются новые перспективы для превращения Кавказа в транспортный хаб. Почему бы не воспользоваться представившейся возможностью для возрождения организации? Сделав акцент на транспортной составляющей, развитии транспортного коридора, мультимодальных перевозок, диджитализации.

Я думаю, что есть и серьезные перспективы для развития туризма. Для многих украинских граждан Азербайджан – малоизвестная страна. Рано или поздно человечество обуздает пандемию COVID-19 и вернется к нормальной жизни. Важно только, чтобы все не ограничилось декларациями, а перешло в русло последовательной деятельности.