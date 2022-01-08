Переброска основных сил российского контингента миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на аэродромы «Алматы» и «Житыген» Республики Казахстан продолжается, сообщило 8 января Министерство обороны России.

«Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», — заявили в военном ведомстве.

Самолеты военно-транспортной авиации прибудут в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областей.

В частности, технику и вооружение ВДВ грузят на аэродроме «Чкаловский» в Московской области, «Иваново-Северный» (Ивановской области) и «Ульяновск-Восточный» (Ульяновская область).

Как отметили в Минобороны, подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Казахстана, уже приступили к выполнению поставленных задач.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, подчеркнула пресс-служба министерства.

7 января самолеты ВКС РФ доставили на аэродром Алма-Аты подразделение миротворческого контингента ВС Киргизиииз состава сил ОДКБ. В этот же день белорусский контингент ОДКБ приступил к выполнению миротворческих задач в Казахстане. Конкретные задачи военных не указаны.

Тогда же стало известно, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставляют в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ. Отмечалось, что из аэропорта Еревана вылетели уже три самолета.

Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана в пятницу уже взяли под полный контроль Алма — Аты. По данным Минобороны, от России задействованы подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, и 31-й отдельной бригады ВДВ (lenta. ru)