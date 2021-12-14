Россия в понедельник заявила, что ей, возможно, придется развернуть ракеты средней дальности, способные нести ядерные боеголовки, в Европе, поскольку она считает, что такие планы есть у НАТО.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил агентству «РИА Новости», что Россия будет вынуждена действовать, если Запад откажется присоединиться к мораторию на размещение ядерных ракет средней дальности (ДРСМД) в Европе.

По его словам, отсутствие прогресса в достижении политического и дипломатического решения заставило бы Россию ответить с использованием военных технологий.

«То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны», – заявил он.

Рябков также повторил уже звучавшее на прошлой неделе сравнение с кубинским ракетным кризисом 1962 года, когда Соединенные Штаты и Советский Союз оказались на грани ядерной войны.

По словам Рябкова, Россия видит «косвенные признаки» того, что у НАТО есть планы размещения ракет средней дальности, в том числе в связи с созданием артиллерийского командования, которое во время холодной войны осуществляло руководство системами Pershing.

НАТО заявляет, что новых американских ракет в Европе не будет и что альянс готов осуществлять сдерживание путем «взвешенного» ответа, который будет включать только обычные вооружения.

Однако Рябков заявил, что у России к альянсу «доверия нет в принципе».