Как известно, на днях был обнародован полный текст проекта нового трехстороннего заявления, которое Пашинян, Алиев и Путин собираются подписать в скором времени.

В нем говорится следующее:

«Создается совместная Комиссия по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией.

Правительства АР и РА до 31 мая формируют национальные делегации в рамках Комиссии.

Правительство Российской Федерации до 31 мая формирует национальную делегацию для осуществления консультативного содействия в рамках Комиссии».

Одним словом, Москва вновь застолбила за собой место модератора процесса. И это, конечно, наводит на определенные вопросы. Прежде всего, в чьих интересах в большей степени будет проводиться делимитация и демаркация наших границ – об этом сейчас гадают в экспертных кругах и Армении, и Азербайджана. То есть, кого больше будут поддерживать российские специалисты с посредническими, по сути, функциями?

Понятно, что при демаркации границы Армения и Азербайджан будут преследовать свои цели, и участие третьей стороны может привести к формату «двое против одного».

К примеру, если Азербайджан в рамках работы совместной Комиссии собирается продолжить давление на Армению с целью добиться вывода ее войск из Карабаха, то может ли он надеяться добиться этого с помощью России?

Смогут ли в полевых условиях работать совместно армянские и азербайджанские топографы?

Принесет ли посредничество России ощутимые результаты? Ведь в этом процессе она может преследовать и какие-то свои, особо не афишируемые интересы?

Да и почему вообще нужен весь этот процесс, если есть советская граница между двумя республиками (признанная на уровне ООН межгосударственной)? Если так, то речь должна идти об уточнении буквально каких-то метров туда-сюда на всем протяжении армяно-азербайджанской границы.

Своими взглядами на эту тему поделились с # известные эксперты.

Аваз Гасанов, конфликтолог, правозащитник, директор Объединения гуманитарных исследований:

— Россия не только является модератором завершения войны в Карабахе, она еще берет на себя ответственность по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Можно сказать, что Россия после долгого отсутствия вернулась в регион и сейчас всячески хочет укрепиться здесь путем налаживания политических и дипломатических отношений между двумя странами. Исходя из этого, она хорошо понимает, что без признания государственных границ трудно будет добиться успеха в этом направлении. Кроме этого, попытки демилитаризации и демаркации границ еще связаны с тем, что в интересы России входит реализация транспортного пути через Мегринский район.

Россия, помогая сторонам быстрее реализовать этот план, заботится о своих экономических интересах, которые связаны с открытием железнодорожного пути в Турцию, Иран и Среднюю Азию.

Азербайджан и Армения в добровольном порядке не готовы завершать процесс демаркации своей границы. Хотя Азербайджан очень хочет, чтобы этот процесс в ближайшие месяцы был завершён в его пользу. Но всем понятно, что предвыборная ситуация и политическая неустойчивость в Армении усложняют этот процесс. Россия, имея свои политические интересы в Армении, тоже не торопится опережать события.

Прежде всего, азербайджанские и армянские официальные лица должны будут сесть за стол переговоров, решить все моменты, связанные с демаркацией. Потом уже у топографов с обеих сторон будет возможность приступить к реализации согласованных документов.

Инициативы в полевых условиях будут раздражать армянское общество и дадут шанс армянским политикам воспользоваться этим, настроить международное сообщество против Азербайджана.

Мы видим, что кроме России ни одно государство не заинтересовано в оказании помощи сторонам, чтобы они приступили к процессу демаркации границ. С уменьшением роли Минской группы ОБСЕ в Карабахском конфликте, другие сопредседатели этой группы теряют рычаги давления на стороны. Мы наблюдаем, что их заявления несерьезно воспринимаются в нашем обществе.

Азербайджан и Армения были приняты в ООН почти одновременно, в существующих границах, которые они имели до начала Карабахского конфликта. Сейчас, когда есть необходимость подумать об уточнении международно признанных границ, основанием для этого является именно признанная граница. Но, кроме этого, есть более точные границы Армении и Азербайджана, которые содержатся в военных архивах СССР (уже России).

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Прежде всего, переговоры о делимитации границы, скорее всего, будут достаточно затяжными. Ко всему прочему, вышеуказанный проект трехстороннего заявления предполагает, что совместная комиссия должна впервые собраться до 30 июня, то есть, ее первое заседание пройдет либо на пике избирательной кампании в Армении, либо сразу после ее завершения, когда политическая напряженность в этой стране наверняка будет весьма высокой. Естественно, первое заседание будет посвящено процедурным вопросам, тем не менее, это еще раз показывает, на каком сложном фоне будет проходить начало переговоров.

На темпы переговоров будут влиять и итоги выборов в Армении – насколько прочную опору в парламенте получит новое правительство. Конечно, Россия может оказать влияние и на Никола Пашиняна, и на целый ряд его оппонентов. Тем не менее, внутриполитическую обстановку в Армении Москва тоже будет учитывать.

Функция России как посредника, конечно, дает ей дополнительные рычаги влияния в регионе. По сути, ее основная роль – не допускать перехода приграничных споров в новый масштабный вооруженный конфликт. Политические риски для России (вероятное недовольство и азербайджанской, и армянской стороны дальнейшим ходом переговоров) здесь тоже есть. Но наиболее вероятный затяжной характер переговоров, когда значительная часть времени будет уходить на технические и процедурные моменты, будет эти риски для Москвы снижать.

Более или менее явная критика посреднической роли России со стороны крупных внерегиональных игроков (например, США) наверняка будет. Для аналогии, вспомним апрельскую реплику заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, что Россия, по его мнению, «манипулирует конфликтом для получения собственной выгоды и без стремления в действительности урегулировать проблему и позволить странам двигаться вперед». Тем не менее, вряд ли такие игроки попытаются в ближайшее время взять ответственность за подобное посредничество на себя. Им (в том числе, Вашингтону) объективно выгоднее сейчас наблюдать за ситуацией со стороны, выступая в роли критиков, но не активных участников процесса.