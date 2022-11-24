В администрации Белого дома считают, что Владимир Путин может применить химическое оружие против Украины, если российские войска продолжат терпеть поражение. После этого он будет готов прибегнуть к ядерной конфронтации. Об этом пишет Politico со ссылкой на шесть источников.

Пока что у властей США нет никаких разведданных, доказывающих, что Россия неизбежно использует химоружие. Однако Вашингтон готовит своих союзников к такому развитию событий, а также инвестирует в систем обнаружения использования химических веществ.

Большинство собеседников издания в Минобороны считают, что зимой боевые действия застопорятся. Но если этого не случится и российская армия продолжит терять позиции, то Москва может рискнуть применить химическое оружие, в том числе «Новичок», которым был отравлен Алексей Навальный.

Российские спецслужбы ранее использовали «Новичок» для покушений на одного или двух человек. Однако его можно применять и для массовой атаки с большим количеством жертв, сказали изданию чиновники и эксперты. Например, «Новичок» можно использовать через аэрозоль или в боеприпасах для нанесения массового ущерба.

К тому же следы «Новичка» легко скрыть и западным странам будет сложнее обвинить Москву, говорят собеседники издания.

Как пишет Politico, в США давно знают, что Россия наращивает потенциал химического оружия. Осенью сенаторов проинформировали о запасах химического оружия у России и рисках его применения в Украине, рассказал изданию помощник конгрессмена.

На этом фоне администрация Байдена начала готовится к потенциальной химической атаке и улучшать средства ее обнаружения. Осенью Пентагон отправил группы в Восточную Европу, чтобы ознакомить военных с процедурами на случай химической или биологической атаки, рассказали Politico два источника, в том числе сотрудник Министерства обороны. Кроме того, США передали Киеву средства химической, биологической и ядерной защиты в рамках военной помощи. (moscowtimes.ru)