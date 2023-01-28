Россия и Турция на экспертном уровне обсуждают деликатные вопросы безопасности газового хаба. Об этом сообщил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Результатом совместных усилий стала инициатива [президента России] Владимира Путина о создании на территории Турции газового «хаба». В настоящее время на экспертном уровне обсуждаются различные аспекты реализации этой идеи, в том числе деликатные. С удовлетворением воспринимаем энтузиазм турецких партнеров, их конструктивный подход и заряженность на плотную совместную работу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в свете взрывов на «Северных потоках».

Сыромолотов также выразил уверенность в том, что общими усилиями Москве и Анкаре удастся «успешно решить все возникающие вопросы, включая обеспечение безопасности существующих и будущих энергетических объектов».

Замглавы МИД РФ назвал энергетику одной из наиболее успешных сфер российско-турецкого взаимодействия.

«Настрой Анкары на дальнейшее качественное углубление связей на данном направлении обусловлен положительным опытом двусторонней кооперации при строительстве газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», надежностью России как поставщика «голубого топлива», — отметил он.