Попытка России создать газовый хаб в Турции сталкивается с задержками из-за разногласий по поводу того, кто должен за него отвечать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Владимир Путин предложил эту идею в октябре 2022 года, вскоре после того, как взрывы повредили газопровод «Северный поток», соединяющий Россию с Германией через Балтийское море.

Reuters пишет, что реализация проекта газового хаба была отложена из-за ссоры между Россией и Турцией из-за контроля над ним.

«Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять хабом», — сообщил источник на условиях анонимности.

Другой источник, близкий к контролируемому Кремлем газовому гиганту «Газпром», признал, что существует проблема в вопросах управления.