Попытка России создать газовый хаб в Турции сталкивается с задержками из-за разногласий по поводу того, кто должен за него отвечать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Reuters пишет, что реализация проекта газового хаба была отложена из-за ссоры между Россией и Турцией из-за контроля над ним.
«Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять хабом», — сообщил источник на условиях анонимности.
Другой источник, близкий к контролируемому Кремлем газовому гиганту «Газпром», признал, что существует проблема в вопросах управления.