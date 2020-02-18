Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе

Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе. Об этом заявил во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в президентском дворце.

«Нашей основной линией [политики касательно Идлиба] является возвращение к сочинскому меморандуму. Было принято решение продолжить переговоры», — сказал представитель Эрдогана, комментируя прошедшие двухдневные переговоры российских и турецких официальных лиц в Москве.

По словам Калына, Турция намерена продолжить «отправку военных в Идлиб для укрепления наблюдательных постов и защиты мирного населения». Кроме того, он также отметил, что Анкара не рассматривает возможность «изменения местоположения уже существующих наблюдательных пунктов» ВС Турции.

Переговоры РФ и Турции по Идлибу пока не принесли результатов, которые удовлетворили бы Турцию, сказал представитель Эрдогана.(ТАСС)