Россия и Турция договорились по Ливии

В МИД РФ состоялись российско-турецкие экспертные консультации по Ливии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт российского внешнеполитического ведомства, стороны договорились содействовать скорейшему урегулированию кризиса в стране.

«Российскую межведомственную делегацию возглавил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, турецкую — заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Седат Онал.

По итогам заинтересованного обмена мнениями была достигнута договоренность о продолжении контактов по ливийской проблематике, включая оказание возможного содействия скорейшему урегулированию кризиса в этой стране», — сообщил МИД РФ.

| 2019-12-24T13:28:52+00:00 24 декабря 2019, 15:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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