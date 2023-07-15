Вооруженные силы (ВС) России вскоре намерены принять участие в организованных Китаем военных учениях под названием «Север. Взаимодействие-2023» в акватории Японского моря. Об этом сообщается на сайте Минобороны КНР.

«В соответствии с годовым планом сотрудничества между вооруженными силами России и Китая, российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях…», — уточнили в пресс-службе МО.

Совместные учения с РФ Китай будет проводить в центральной части Японского моря.

Планируется, что задачей учений будет «поддержание безопасности стратегических морских путей». При этом цель маневров будет в повышении уровня стратегического взаимодействия между китайскими и российскими вооруженными силами, обратили внимание в военном ведомстве Китая. (Газета.Ру)