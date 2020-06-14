«Россия будет против того, чтобы Турция восстановила контроль над Тобруком» — Кирилл Семенов

Военные успехи Турции в Ливии заставляют задумываться о долгосрочном пребывании в этой стране. Так, по информации газеты The Lybian Observer Турция планирует открыть две военные базы в Ливии. По данным газеты, Анкара разместит противовоздушные системы и беспилотники на базе аль-Ватийя на западе страны, а также на военной базе близ города Мисурата. Кроме того, как отмечает газета, Турция намерена организовывать морские миссии у побережья Ливии в целях предотвращения угрозы стране со стороны моря.

Комментируя ситуацию «Зеркало», эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов сказал, что после того, как были подписаны соглашения между Турцией и Ливией о морских разграничениях и сотрудничестве в сфере безопасности, стало понятно, что Анкара намерена развивать стратегическое сотрудничество с этой страной на долгосрочной основе.

«Создание двух военных баз в этой стране – это укрепление двухстороннего стратегического партнерства», — отмечает эксперт.

По его словам, эти базы способны серьезным образом укрепить военно-политическое присутствие в этой стране.

«Это серьезный вызов для превращения Турции в лидера в регионе восточного Средиземноморья, это могут позволить себе не все государства в этом регионе. При этом, эти базы официальные, которые позволяют Турции размещать там как военно-морские силы, так и авиацию, где могут быть размещены кроме беспилотников еще и F-16. Все это говорит о том, что Турция собирается серьезно укрепиться в Ливии вне зависимости от того, как это все может закончиться в этой стране», — подчеркивает Семенов.

Политолог также добавил, сейчас США дистанцировались от ливийского конфликта, но, после последних событий, Вашингтон пытается стать ключевым участником в этом регионе и телефонный разговор Эрдогана и Трампа входит в этот план.

«Вашингтон пытается вернуться на свои ключевые позиции в этой стране через Турцию вопреки России. Но пока не совсем ясно, какую поддержку готовы оказать США Турции» — сказал он.

Аналитик также добавил, что сейчас Россия пытается дистанцироваться от Хафтара в пользу других лиц палаты представителей из восточной Ливии, например, на Агиллу Салеха, который против Сараджа, но при этом имеет международный признанный статус.

«Но Кремль также поддерживает контакты с правительством Сараджа, и недавно Москву посетили вице-премьер и глава МИД. Официально Москва никогда Хафтара и не поддерживала, поэтому здесь говорить о том, что Россия дистанцировалась от Хафтара в пользу ПНС нельзя, скорее в пользу ЛНА (ливийская национальная армия)», — добавил он.

По словам политолога, Россия будет против того, чтобы Турция восстановила контроль над Тобруком и в целом над регионом Киренаики.

«Россия скорее заинтересована в том, чтобы Хафтар прекратил свою авантюру в Триполи и отошел от дел, так как он свою роль сыграл и дальше на него делать ставки невозможно, но это не означает, что Москва готова отказаться от поддержки ЛНА. Возможно также, что и Египет, в случае атаки на Тобрук, введет войска для того, чтобы не допустить падения палаты представителей», — резюмировал он.