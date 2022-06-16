Об этом в интервью Укринформу рассказала председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк.
«Более 30 стран Европы уже так или иначе блокируют российскую пропаганду. Прекрасный пример есть в Латвии. Там с 9 июня запретили вещать 80-ти российским каналам», — сказала она.
По словам Герасимьюк, Национальный совет сразу после начала полномасштабного вторжения России обратился к соответствующим институтам в ЕС, европейским медиарегулаторам, провайдерам и вещателям с предложением выступить единым фронтом против российской пропаганды и заблокировать все российские пропагандистские каналы.
«Мы постоянно над этим работаем, акцентируем внимание европейских регуляторов на угрозе российской пропаганды и необходимости блокирования этого рупора кремля. Потому что рашистская пропаганда буквально убивает», — отметила председатель Нацсовета.
По ее словам, более 30 стран Европы с февраля заблокировали вещание каналов RT и Sputnik, однако другие российские каналы до начала июня не попадали в европейские санкции.