Ведущее экономическое агентство Bloomberg опубликовало прогноз развития российской экономики до 2030 года. По его оценкам, Россию может ждать более глубокая рецессия, чем следует из официальных прогнозов властей. Экономика России, заявляет Bloomberg, вряд ли вернётся к уровню 2021 года раньше, чем в конце десятилетия. Возможности экономического роста России напрямую зависят от хода войны в Украине и от западных санкций.

В своих прогнозах Bloomberg опирается на секретный доклад, подготовленный для российского правительства. В нём описываются три возможных сценария дальнейшего развития экономики Российской Федерации. Учитываются санкции ведущих стран мира против России и тот факт, что к ним будут присоединяться и другие государства, и в первую очередь желание основных импортёров отказаться от поставок российских энергоносителей. Также в докладе упоминаются логистические проблемы, с которыми России пришлось столкнуться после того, как западные страны перекрыли почти всё авиасообщение с Россией и большую часть наземного транспорта.

Указанные в докладе сценарии предполагают падение ВВП России в ближайшие годы от 8,3% до 11,9%. Аналитики подчеркивают, что к 2025 году Россию могут покинуть до 200 тысяч специалистов в области IT. Прекращение поставок газа в Европу может привести к потере налоговых поступлений на сумму до 400 млрд рублей, а новые экспортные рынки не смогут компенсировать потерянные продажи даже в среднесрочной перспективе. Производители металлов потеряют около 5,7 млрд долларов в год из-за санкций. Будет наблюдаться сокращение объёмов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов: нефть, газ, металлы, химикаты и древесина перестанут быть движущими силами экономики.

Авторы доклада обращают внимание, что если мировая экономика скатится в рецессию, спрос на российские нефть и газ окажутся еще ниже, что грозит падением курса рубля и резким ростом инфляции. В этом случае власти могут пересмотреть национальные цели и стратегические задачи, включая те, что касаются продолжительности жизни и роста населения.