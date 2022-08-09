Российская металлургическая промышленность критически зависит от попавших под санкции технологий и не может полноценно их заменить. Практически всё оборудование по всей цепочке создания продуктов отрасли поставляется из стран, признанных Москвой недружественными. Об этом говорится в проекте развития отрасли до 2030 года, с которым ознакомилась газета «Коммерсантъ».

В документе отмечается, что западные поставщики отказываются работать с российскими компаниями. Металлургам придётся закупать технику худшего качества в Азии или закупать её через посредников в третьих странах, пишет издание.

Западные компании, чьё оборудование используется в металлургической промышленности, отказались проводить его сервисное обслуживание из-за санкций, пишет газета. Быстрая разработка аналогов и их производство в ряде случаев признаны невозможными.

В частности, в России практически нет технологий производства высококачественных огнеупоров для доменного и сталеплавильного производств, что может привести к сокращению выплавки металла. Практически утеряно производство валков для прокатных станов, не производятся линии оцинкования, линии полимерных покрытий, нагревательные печи и другие ключевые технологии, пишет газета.