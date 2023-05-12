Управлением свержением власти в Кишиневе и передачи ее под протекторат Москвы занимается бывший чиновник молдавской полиции. Как сообщает The Times, он руководит процессом из Лондона.

Издание узнало эту информацию из доклада, который передали группа молдавских и британских юристов в Министерство иностранных дел Великобритании.

Этим бывший работником правоохранительных органов является Георгий Кавкалюк. Он был заместителем начальника Генерального инспектората полиции и работал именно во время каденции президента Молдовы Игоря Додона, исповедовавшего пророссийское направление.

Молдавское правительство поддержало эту группу юристов и обратилось к Британии с просьбой об экстрадиции Кавкалюка. Перед тем участники этой кампании уже попросили чиновников в Лондоне заморозить его активы, используя британский режим санкций.

По словам представителя молдавского правительства, бывший офицер является ключевым игроком в усилиях по свержению проевропейского правительства в Кишиневе.

Ранее Кавкалюк уже был объявлен в международный розыск Кишиневом. Его обвиняют в фабрикации дел против двух членов партии «Платформа «Достоинство и правда» (DA).

Сейчас Кавкалюк из столицы Великобритании занимается руководством молдавской политпартией «строим Европу дома» (РАСЕ). Также недавно он публиковал свои фотографии во время коронации короля Чарльза III и в Ливерпуле накануне Евровидения – эти переезды вызвали вопросы о его финансах. (unian.net)