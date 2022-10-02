81-летний российский учёный Валерий Митько, обвинённый в государственной измене весной 2021 года, умер под домашним арестом. Об этом ТАСС сообщил его адвокат. В 2021 году суд запретил ему выходить на рекомендованные врачами прогулки после четвёртого инфаркта.

Митько — доктор технических наук, профессор, бывший начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии. Он был членом редколлегии научного журнала «Техническая акустика» и редакционного совета издательства «Судостроение», сферой его научных интересов была прикладная гидрофизика.

Весной 2021 года он был задержан ФСБ. По версии следствия, в течение четырёх лет он сотрудничал с китайскими спецслужбами и собирал данные о способах и методах обнаружения подводных лодок. Учёный категорически отрицал вину.