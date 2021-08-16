Подход талибов к ситуации в Афганистане можно назвать «позитивным», пока что обстановка в Кабуле лучше, чем была при президенте Ашрафе Гани, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире «Эха Москвы».

Жирнов напомнил, что придя в Кабул, талибы ввели комендантский час и призвали население к спокойствию, чтобы избежать мародерства и насилия, а во времена правления Гани в городе по вечерам и ночам периодически были слышны «сильные хлопки».

«Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани», — сказал дипломат, назвав подход талибов «деловым».

По словам посла, он сможет найти взаимопонимание с представителями «Талибана» на встрече, которая пройдет 17 августа. Как ожидается, речь пойдет о вопросах безопасности российской дипмиссии в Кабуле.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.