Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова госпитализирована, сообщили источники ТАСС из окружения омбудсмена. По словам собеседников агентств, у госпожи Москальковой выявлен коронавирус. В апреле омбудсмен сделала прививку от COVID-19.

«Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом »коронавирусная инфекция», находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно»,— сказал источник ТАСС. По его словам, работа в аппарате омбудсмена ведется по плану.