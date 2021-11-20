России пора перестать действовать из расчета возможной агрессии с Запада, поскольку реальной опасностью являются вооруженные конфликты в Азии, которые могут вспыхнуть через три-четыре года. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

«Разумно было бы, оценив реальные риски, честно сказать: у нас нет риска получить серьезные проблемы на западном направлении», — отметил он. А вот к масштабным конфликтам в Азии и Тихом океане, признал миллиардер, Россия не готова.

Дерипаска призвал задуматься о будущем в связи с такой угрозой и изменить нынешние приоритеты развития страны. Речь идет о новой стратегии развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, которая привлекла бы в регион значительные финансовые ресурсы — не менее половины ВВП России.

Для подготовки к будущим проблемам, считает бизнесмен, надо переселить 5-6 миллионов человек, развить инфраструктуру регионов, создать перерабатывающие производства на базе добываемого сырья, в том числе развивать сельское хозяйство.

Ранее Дерипаска предупредил, что Китай в своем желании создать единое государство способен изменить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превратиться «из плюшевой панды в сильного дракона» (lenta. ru)