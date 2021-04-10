Российский МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик над Тихим океаном

Российский истребитель МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Тихим океаном. Об этом говорится в сообщении национального центра управления обороной, передает РИА Новости.

В сообщении сказано, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

После того, как американский самолет развернулся,  МиГ вернулся на аэродром базирования. В центре управления обороной добавили, что полет российского истребителя выполнен в соответствии с международными правилами, нарушение границы не произошло.

В январе Министерство обороны сообщила, что за 2020 год военные обнаружили около 2,9 тысячи боевых и более 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов, приближавшихся к российским границам. Радиотехнические войска провели более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий (lenta.ru)

| 2021-04-10T10:43:39+04:00 10 апреля 2021, 10:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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