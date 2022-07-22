МИД России запретил въезд в страну 39 гражданам Австралии.

Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу «Закона Магнитского» Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный «стоп-лист» 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также отметили, что в условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, Москва оставляет за собой «право на дальнейшие контрмеры».