Российский МИД призвал Азербайджан и Армению возобновить переговоры

Москва призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе проявлять максимальную сдержанность, не допускать вмешательства внешних сил и на практике вести дело к прекращению огня и возобновлению переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В течение недели обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта оставалась напряженной, отмечались взаимные обстрелы по всей линии боевого соприкосновения сторон, целями становились и гражданские объекты. Мы призываем стороны проявлять крайнюю сдержанность, избегать ударов по гражданскому населению, не допускать вмешательства внешних сил. Необходимо на практике вести дело к прекращению огня, деэскалации напряженности и возобновлению переговоров с целью достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов», — сказала Захарова на брифинге.