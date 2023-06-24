Происходящее сейчас в России вызывает интерес и понятное беспокойство в самой РФ и в соседних с ней странах. Мятеж одного из друзей Путина продолжается. Поступает разноречивая информация, но никто не отрицает, что ЧВК «Вагнер» уже удалось взять под контроль военные объекты Воронежа и Ростова-на-Дону. И, похоже, колонны Пригожина продолжают продвигаться по направлению к Москве. Есть информация, что в этом воинском формировании состоит 25 тысяч вооруженных людей. Для огромной России с большой армией эта цифра не очень велика. То есть, это частное соединение можно изолировать или уничтожить. И вроде бы центральная власть хочет этого. Но есть ли на то общая воля в стране и в армии? Какими могут быть дальнейшие варианты развития событий?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Военный эксперт киевского Центра «Стратегия XXI» Павло Лакийчук:

— Путинский голем взбунтовался. К этому всё шло. Помните «ультиматум Шойгу»? До 1 июля в ту или иную сторону ситуация должна была разрешиться. Пригожин пошел ва-банк. У него один выход — идти на Москву. Если остановится, завязнет — ему капут. А динамика дает шансы.

В чем его расчет? Он верит (может и ошибочно) в свою популярность. И в то, что по ходу движения его маленькая армия не распылится, а наоборот превратится в «девятый вал» за счет перехода на его сторону других вооруженных формирований. Он говорит: «У меня 25 тыс. штыков, 25 тыс. ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв — вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь». Скорее всего он переоценивает свои силы. И недооценивает противника. Но, по любому, его «шухер» ломает систему власти в России, делегитимизирует теперь уже лично Путина, даже если он отобьется. Давайте наблюдать за ситуацией. У меня уже есть попкорн.

Сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», член совета фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков:

— Что такое «Вагнер»? Это созданная где-то в районе 2014 года, во время начала противостояния на Донбассе, группа, фактически подчиняющаяся лично Путину и юридически вообще не существующая — в России нет по закону никаких ЧВК. Однако, это и не ЧВК типа западных в Ираке. Это структура, которая получала от государства из закрытых статей бюджета огромное финансирование, а со складов — оружие. То есть, это как бы еще одно «министерство», только неформальное. Ее отличительная особенность — очень хорошие условия работы и честность по отношению к сотрудникам (то есть если вам обещали, вам заплатят зарплату, вашей семье — компенсацию за вашу гибель), но одновременно — и система жестких наказаний, вплоть до убийства, за нарушение приказов. Это привлекало к себе тех, кто готов служить за деньги. Потому что в российской армии, в ФСБ и других структурах часто могут пообещать, но обмануть. Тут не обманывали. Однако Путин, видимо, не учел, что структуры такого типа не в курсе, кто В ИТОГЕ дает деньги, и могут быть лояльны своему командиру больше, чем кому бы то ни было, включая Путина. Ведь боец не знает, деньги дали вы, я, Путин, Байден, еще кто-то. Он знает, что командир Пригожин, и Пригожин меня не кидал. Пригожин, кроме того, вложил немало сил в создание своего пиар-образа, который далек от представления обычного россиянина о должном, но близок к настроению тех, кто в армии или сидел в тюрьме — эти коллективы во многом похожи. Сфера его деятельности расширялась — это уже не только Донбасс, но и Сирия, и Центрально-Африканская Республика, и Мали, и снова Украина…

Каково отношение других российских силовых структур к «Вагнеру»? Конечно, как к конкурентам. Впрочем, они все конкуренты друг другу, и Путин старательно сначала множил силовые структуры, а затем к ним добавились и эти «ЧВК». Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Росгвардия, Федеральная служба охраны, Служба безопасности президента (формально — часть ФСО, но реально отдельная структура), Федеральная служба безопасности. Затем к ним добавились «ЧВК». Фактически ЧВК являются чеченские формирования Кадырова (хотя формально это МВД Чечни, Росгвардия Чечни и т.п., но фактически они подчиняются Кадырову лично, а не главам своих ведомств), есть близкое к Шойгу «ЧВК Редут», есть финансируемое Газпромом «ЧВК Поток», и другие. Статус у них примерно такой же как у Вагнера, но созданы они — кроме кадыровцев – позже, и они поменьше.

По численности бойцов конечно впереди Министерство обороны и МВД — каждое примерно с миллионной численностью. Но это в большинстве обычные люди, со скромной зарплатой, не готовые рисковать жизнью, которые в случае опасности могут дрогнуть и просто спрятаться, как уже было в России в октябре 1993 года. Потому Путин и насоздавал эти «ЧВК», как формирования элитные, которые не подведут. Но он не учел, что командиром они могут воспринимать не его.

Мой прогноз: мятеж «Вагнера» подавят, не сейчас, так чуть позже, сначала пойдя с ним на какое-то перемирие, в ходе которого соберут силы.

Иное будет потерей лица для власти. Однако подобные действия в дальнейшем вполне могут быть предприняты как другим ЧВК, так и руководством какого-то другого министерства. И уже куда более успешно. Потому что в силу биографии и особенностей поведения Пригожин для чиновников все же чужой: он бывший уголовник, он никогда не был чиновником, он говорит на уголовном жаргоне, а большинство чиновников презирают тех, кто сидел, у него немного тех, кто от него зависел (а чиновники обмениваются услугами, ты мне — я тебе), он похож на психопата. Другой претендент может быть посимпатичнее, и о своих действиях, как Пригожин, он заранее докладывать не станет (ну, вернее, Пригожин заранее не сообщал, но по его лексике, вроде нецензурной ругани в адрес руководства министерства обороны и фразе о «дедушке конченом муд…ке» — а «дедушкой» многие в России называют Путина, можно было бы догадаться).

Возможно, Пригожина спровоцировала недавняя встреча Путина с Шойгу и Патрушевым, в ходе которой Путин сказал, что все должны подписывать контракт с Министерством обороны, и Пригожин понял, что его хотят подчинить Шойгу, в то время как раньше он был типа самостоятельным.