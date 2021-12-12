Ситуация между Азербайджаном Арменией все еще остается напряженной. Никол Пашинян пытается перекинуть весь переговорный процесс в рамки МГ ОБСЕ, что понятно по его логике, так как в этом формате ничего, кроме статуса Карабаха, не осталось. В то время как в рамках трехстороннего формата Азербайджана, России и Армении есть много тем для обсуждений, и большинство из них – это неприятные темы для Еревана.

О процессах вокруг армяно-азербайджанского конфликта рассказал # политолог Олег Кузнецов.

— Насколько ситуация стабилизировалась после встречи в Сочи лидеров Азербайджана, Армении и России? Или же спокойствие мнимое, нужно ждать нового обострения?

— Вы сами прекрасно видите, что ситуация никак не стабилизируется, и Баку, и Ереван с завидной периодичностью, достойной лучшего применения, объявляют о перестрелках и погибших на линии соприкосновения войск, которую по недоразумению мнимой политкорректности называют «государственной границей».

Армяно-азербайджанская война продолжается, и нагорно-карабахский конфликт, как бы о том не говорили высокопоставленные представителя официального Баку, не хочет становиться перевернутой страницей истории. Я крайне далек от всяческого самообмана и еще в июле этого года, то есть почти полгода назад, заявил о насущной необходимости для Азербайджана готовиться к новой войне или, как минимум, войсковой операции для установления линии азербайджано-армянской границы.

С тех пор мое мнение не претерпело никаких изменений, а случившиеся в последние две недели события только укрепили меня в нем. У Азербайджана остается все меньше возможностей и времени, чтобы решить этот вопрос без применения силы с опорой на политической авторитет Кремля, но мне кажется, что без силового принуждения Армении к переговорам о государственной границе этот вопрос не сдвинется с мертвой точки.

— После «миацума», тезиса о «праве народов на самоопределение» у Армении появился новый термин — «отделение ради спасения». Насколько этот термин имеет под собой юридическую основу и возможность доказательства на международных площадках?

— Я предлагаю внести в этот вопрос некоторую дифференциацию: понятия «миацум» и «отделение во имя спасения» армянскими политиками и пропагандистами практически никогда не использовались во время дискуссий на международных площадках, эти понятия все-таки более рассчитаны на, так сказать, «внутреннее потребление» и используются в самой Армении или в диаспоре, иногда — в иноязычной общественно-политической дискуссии публицистического или академического характера.

Тогда как в официальных международных структурах армянские политики и дипломаты придерживаются общепринятой терминологии и избегают использования ненормативной лексики. Международное публичное право формировалось веками и даже тысячелетиями, и за это время оно сформировало собственную терминологическую систему, элементы которой, обладающие уникальным значением, не позволяющим его двойственного толкования или интерпретации, способны описать любое явление или событие международной жизни.

Новообразования типа «миацума» или «отделения во имя спасения» не укладываются в устоявшуюся терминологическую конструкцию и придумываются только для того, менее благозвучные термины международного права, когда, например, словом «миацум» подменяется понятие «агрессия». Это понятно, как минимум, каждому профессиональному юристу, к числу которых отношусь и я, а поэтому все лексические новообразования армянской пропаганды являются проблемой тех людей, которые этой пропаганде верят.

— Сейчас Никол Пашинян пытается переключить обсуждение проблем в трехстороннем формате — Азербайджан, Россия и Армения, на МГ ОБСЕ. Чем обосновывается такое стремление?

— Смысл его действий понять до банального просто. Минская группа ОБСЕ — международная структура, которая на протяжении четверти века де-факто обеспечивала режим оккупации Арменией азербайджанских территорий, тогда как тройка стран-участниц Заявления от 10 ноября 2020 года — это ситуационная группа, не признанная международным сообществом и существующая только в силу принятых на себя обязательств.

Ситуация в контексте Заявления от 10 ноября 2020 года поддерживается исключительно политической волей глав Азербайджана и России и игнорируется под всяческими предлогами руководством Армении. Поэтому Пашинян очень рассчитывает на шанс сиюминутного изменения ситуационной обстановки, когда в контексте глобальных противоречий, например, США и России из-за Украины, удастся отказаться в одностороннем порядке от исполнения невыгодных армянскому политическому и финансовому истеблишменту положений этого заявления и тем самым вернуться к формату МГ ОБСЕ, чтобы еще на четверть века заморозить сложившуюся ситуацию.

Говоря языком шахмат, сейчас Армения находится в состоянии цугцванга, когда каждый новый ход ухудшает позицию в сравнении с предыдущей, поэтому Пашинян сейчас мечтает о так называемой «китайской ничьей», когда с доски сбрасываются все фигуры, и партия начинается заново. Собственно, этим примером и описывается логика его нынешнего поведения.