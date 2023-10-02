Посетившая Карабах миссия ООН опубликовала итоговое заявление.

По сообщению миссии, в городе, который она посетила, не зарегистрировано ущерба гражданской общественной инфраструктуры, в том числе больницам, школам и жилым домам, а также культурным и религиозным структурам.

Миссию возглавила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

В команду также вошли директор Координационного отдела Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингем, а также представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Агентства ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения, а также Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Офиса резидента-координатора ООН и технической группы из Департамента безопасности ООН.

Миссия, выехав из Агдама, побывала в городе Ханкенди, где состоялась встреча с местным населением и соответствующими сторонами, а также ознакомилась с состоянием учреждений здравоохранения и образования.

Они не зафиксировали повреждений гражданской общественной инфраструктуры, включая больницы, школы и жилые здания, а также культурные и религиозные сооружения. Миссия отметила, что правительство Азербайджанской Республики готовится к восстановлению в городе медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг. Миссия отметила, что в городе нет действующих магазинов.

Отмечается, что в городе осталось очень мало местных жителей. Отмечено, что в Карабахском регионе осталось от 50 до 1000 этнических армян.

Миссия озабочена внезапным уходом местных жителей из своих домов и страданиями, вызванными этим. Миссия не получала каких-либо обращений ни от опрошенных местных жителей, ни от собеседников о случаях насилия в отношении мирного населения после последнего прекращения огня.