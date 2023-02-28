Говорить о переизбрании Владимира Путина президентом России в 2024 году пока еще «чуть-чуть преждевременно», поскольку самому Путину сейчас «не до этого», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ближе к концу, к середине второй половины текущего года мы с вами так или иначе будем вступать в электоральный сезон. Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет – у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», – сказал Песков в интервью «Известиям».

Президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года. В декабре Совет Федерации должен будет назначить их официально, после чего начнется избирательная кампания.

Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля заверил, что президентские выборы состоятся «в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур».

При этом внутриполитический блок Кремля исходит из того, что на пост главы государства снова выдвинется Путин, писал «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента в начале января. Однако идеологических контуров предвыборной кампании Путина пока нет, уточняли собеседники, предполагая, что ее основной темой станет единство.

«Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов [на данный момент] нет», – подтверждал источник РБК, участвовавший в совещаниях по поводу президентских выборов в Кремле. Но напрямую никто не говорил, что Путин уже принял решение идти на новый срок.

Еще до начала войны в Украине Путин заявил, что в соответствии с Конституцией он имеет право избираться на новый срок. «Буду ли я это делать или нет, я пока сам для себя не решил», – отмечал он, подчеркивая, что это «стабилизирует внутриполитическую ситуацию».

В 2020 году в Конституцию были внесены поправки, которые позволяют Путину претендовать еще на два президентских срока и потенциально править Россией до 2036 года. (moscowtimes.ru)