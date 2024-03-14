Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение к россиянам, в котором призвал принять участие в предстоящих президентских выборах и «твердо заявить о своей воле и устремлениях».

По его словам, Россия переживает сейчас «непростой период» и сталкивается с вызовами практически во всех сферах. «И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

«Каждый ваш голос ценен и значим», — подчеркнул Путин, добавив, что итоги выборов прямо повлияют на развитие страны и «очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас».

«Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», — заключил Путин.

Президент Путин находится у власти с 2000 года. На текущий момент заканчивается его четвертый срок. В 2020 году он внес поправки в Конституцию, которые позволяют ему оставаться у власти до 2036 года, когда ему будет 83 года. В декабре он объявил, что пойдет на пятый срок.

Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта. Кроме Путина, в них примут участие только три кандидата: вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ). (moscowtimes.ru)