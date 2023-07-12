Визит президента России Владимира Путина в Китай стоит на повестке дня, сроки будут согласованы позже.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе визита будут обсуждены различные вопросы — двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, обмен мнениями по ситуации в мире.

Председатель КНР Си Цзиньпин был с визитом в России по приглашению Владимира Путина с 20 по 22 марта. Они обсудили вопросы развития российско-китайского экономического сотрудничества.