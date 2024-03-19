Первый зарубежный визит президента Путина после получения нового срока на жестко контролируемых выборах состоится в Китай.

Пекин оказывает Москве жизненно важную дипломатическую и экономическую поддержку с тех пор, как Путин начал вторжение в Украину более двух лет назад. В то время как западные страны назвали президентские выборы фикцией, президент Си поздравил Путина, заявив, что российский народ «объединился в единое целое, чтобы преодолеть трудности».

Путин, как ожидается, посетит Китай в мае, как сообщил неназванный источник, на которого ссылается Reuters. Официальная инаугурация Путина на пятый президентский срок состоится примерно 7 мая. Ожидается, что Си посетит Францию в начале мая, совершив свою первую поездку в Европу после пандемии.

Китай и Россия подписали соглашение о «партнерстве без ограничений» незадолго до начала конфликта на Украине. В прошлом месяце Пекин заявил, что отношения между двумя странами находятся «на самом высоком уровне за всю историю». В прошлом году Си посетил Москву для переговоров с Путиным, которого он назвал своим «дорогим другом». В октябре лидеры двух стран также встречались в Пекине.