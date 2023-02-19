В Турции нет законодательных возможностей для переноса выборов президента и парламента Турции на срок позже 18 июня. Об этом сообщает канал Habertürk.

Информацию о ситуации с выборами главы государства и парламентариев предоставил источник в партии.

Для переноса выборов на дату позже 18 июня, которая жестко определена законом, требуются поправки в Конституцию Турции.

При этом Центризбирком Турции в текущем положении не может принять решение о переносе голосования на более поздний срок, обратили внимание собеседники телеканала.