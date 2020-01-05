Российский десантный корабль получил повреждения в очередном походе

На большом десантном корабле (БДК) «Орск» Черноморского флота проекта 1171 в ходе очередного рейда в Сирию вышел из строя один из двух дизелей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма. Судно нуждается в ремонте двигательной установки, продолжительность работ зависит от того, имеются ли необходимые запчасти или нужно время на их изготовление.

3 января турецкие наблюдатели опубликовали фотографии «Орска», направлявшегося через Босфор в Черное море на буксире. Сайт Avia.Pro отмечает, что о повреждениях корабля ходит «противоречивая информация»: по одним данным, «Орск» получил повреждения еще у берегов Сирии, по другим — недалеко от границ Турции, при попытке пересечения Босфора.

Официальных комментариев командования ВМФ пока не поступало.

Большие десантные корабли Военно-морского флота России доставляли в Сирию военные грузы. Они способны перевозить крупную бронетехнику, включая танки. В минувшем году «Орск» не менее трех раз заходил в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. В декабре судно доставило в Сирию транспортные средства, оружие и боеприпасы. «Орск» способен вместить до 1500 тонн техники и грузов. (newsru.com)

