Издание The Insider опубликовало в среду рассказ одного из российских солдат, которого за отказ продолжать участие в боевых действиях на территории Украины держали в подвале на территории Луганской области, регулярно подвергая пыткам.

По словам военнослужащего, имя которого не называется, вместе с ним были ещё десять «отказников». Всех их больше суток держали связанными, без еды, воды и возможности сходить в туалет, несколько раз избивали, угрожая сначала переводом в следственный изолятор, а затем физическими увечьями — в частности, солдатам обещали прострелить колени. В итоге всех силой и угрозами заставили вернуться на фронт.

Со слов военнослужащего, в допросах отказников участвовал полковник по фамилии Нечипоренко, а избивали их люди в балаклавах, один из которых представился военным «57-й бригады».

В материале The Insider также сказано, что солдат, рассказавший журналистам о пытках, в данный момент вернулся в Россию с контузией. Он планирует официально обратиться в Следственный комитет. (svoboda.org)