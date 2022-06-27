В понедельник российские войска ведут бои с целью захвата Лисичанска – последнего крупного города Луганской области, удерживаемого украинскими военными, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что российские войска наступают на нескольких фронтах. ТАСС в воскресенье процитировало представителя россиян, заявившего, что силы Москвы вошли в Лисичанск с пяти направлений и изолируют украинских защитников. Reuters не может подтвердить эти сообщения.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что российские войска применяют артиллерию, пытаясь отрезать Лисичанск с юга, но не сообщил о входе российских войск в город.