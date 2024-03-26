Президент РФ Владимир Путин после провала украинского контрнаступления «почувствовал слабость» Украины и «готов идти до победного», в том числе осуществить еще одну попытку взять Киев и захватить Харьков, рассказали «Медузе» близкие к администрации президента источники.

«Надо будет мобилизацию — объявит. Если надо будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы — передвинет. Он пошел на принцип», — пояснил один из собеседников издания.

В Кремле считают «реалистичной целью» взятие Харькова, после чего война может постепенно завершиться. До этого Путин неоднократно говорил, что для прекращения регулярных обстрелов Белгородской области нужно создать «санитарную зону» вокруг нее. При этом российский регион обстреливается именно из Харьковской области Украины.

Высокопоставленные силовики убеждены, что российской армии по силам захватить Харьков, но дальнейшее продвижение вглубь Украины «затруднительно», говорит источник «Медузы» среди «российских элит». «Символически это тоже победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения», — отметил собеседник.

Однако пока ни у одного из источников «Медузы» нет информации о том, что решение о наступлении на Харьков принято. Для этого может потребоваться новая волна мобилизации, но «к ней давно почти все готово, дело только в ситуации на фронте», отмечают собеседники.

Российские власти планируют в ближайшее время мобилизовать минимум 300 тыс. человек, чтобы начать операцию по окружению Харькова, говорили ранее источники «Верстки». По словам одного из них, второй по величине город Украины «никто не хочет превращать во второй Мариуполь», поэтому «есть идея» сделать его витриной того, как россияне «умеют воевать цивилизованно».

На фронт в рамках «мобилизации 2.0» могут забрать резервистов, тех, кому в военные билеты вклеили мобилизационные предписания, и солдат срочной службы, которых будут принуждать подписать контракт. Не исключена и полноценная вторая волна мобилизации.

Харьковская область частично находилась в оккупации российских войск после полномасштабного вторжения. В сентябре 2022 года ВСУ перешли в контрнаступление и освободили большую часть городов и сел в регионе. (moscowtimes.ru)