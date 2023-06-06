Этой ночью российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, которая расположена от Херсона выше по течению Днепра. Факт подрыва подтверждают в оперативном командовании»Юг».

«Российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация отслеживается», — говорится в сообщении.

Судя по тем кадрам, что уже появились в сети, дамба получила критические повреждения и больше не способна сдерживать поток воды. Как хорошо видно на видео, начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, что чревато серьезными подтоплениями ниже по течению Днепра.

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин уже объявил эвакуацию жителей правого берега Днепра, которым грозит подтопление.

Напомним, Каховское водохранилище — в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая сейчас оккупирована, является последней ступенью в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Сооружение обеспечивает регулирование стока Днепра для обеспечения определенной части юга Украины электричеством и водой.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

МВД Украины сообщило, что в потенциальную зону затопления на правобережной части Днепра попали несколько сел — Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров — и частично город Херсон – микрорайона «Корабел». Власти объявили о начале эвакуации из районов, оказавшихся под угрозой. С российской стороны эвакуация не объявлялась.

О том, что Россия может взорвать плотину Каховского водохранилища перед наступлением ВСУ, украинская сторона предупреждала еще в октябре прошлого года. «У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон», — говорил Зеленский на саммите Европейского совета.

В свою очередь Россия обвинила Украину в подрыве Каховского водохранилища.

Глава оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что самый страшный возможный исход в связи с разрушениями на Каховской гидроэлектростанции миновал. Также он назвал разрушение на Каховской ГЭС катастрофой, которую «создали украинские власти и те, кто ими управляет».