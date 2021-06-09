НАТО предостерегает президента России Владимира Путина и белорусского правителя Александра Лукашенко от дестабилизации на восточном фланге Альянса. Об этом в интервью WELT AM SONNTAG заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО — это оборонительный союз. Я не хочу слишком много рассуждать. Но мы бдительны и внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. В чрезвычайной ситуации мы, конечно, готовы защитить любого союзника от любого вида угроз, исходящих от Минска и Москвы», — отметил он. В то же время он подчеркнул, что ситуация в Беларуси также будет предметом обсуждения на саммите НАТО, в котором примут участие президент США Джо Байден, а также канцлер Ангела Меркель.

Столтенберг сказал, что Беларусь становится «все более и более зависимой» от России: «Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы».

В контексте растущего беспокойства НАТО Столтенберг указал, что «в прошлом Россия массово нарушила территориальную целостность таких государств, как Украина, Грузия и Молдова, а такие страны НАТО, как Литва, Латвия и Польша граничат с Беларусью».

Из слов генсека следует, что именно сейчас значительно возрастает угроза со стороны РФ и Беларуси для стран Балтии и Польши. Насколько серьезна и опасна эта угроза, не преувеличивает ли Столтенберг? Если нет, то что должен предпринять Альянс для предотвращения подобных сценариев? Известно, например, что НАТО начала в воскресенье крупнейшие международные учения военно-морских сил в Балтийском море Baltops 2021.

В маневрах, которые продлятся до 18 июня, задействованы в общей сложности 40 военно-морских подразделений, 60 самолетов и около 4 тыс. военных. В учениях принимают участия 16 стран НАТО, Финляндия и Швеция.

Baltops 2021, которые пройдут в два этапа, начались в Датских проливах, где будут отрабатываться действия в узких местах на море. Впервые эти учения будут включать отработку тактики обороны на случай кибернападений. Постепенно зона маневров будет смещаться на восток Балтийского моря. На побережье Литвы планируется отработать высадку десанта.

«В этом году мы празднуем 50-е Baltops — учения, которые образуют основу наших способностей к сотрудничеству», — заявил вице-адмирал США Джин Блэк.

Можно ли рассматривать эти учения как определенную операцию по сдерживанию возможной агрессии с востока?

Своими мыслями по поводу этих озабоченностей поделился с # Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Полагаю, что генеральный секретарь НАТО совершенно справедливо оценивает Россию как державу-агрессора, ведущую войну против Украины и аннексировавшую части территории суверенных государств — Молдовы, Грузии и Украины. Он мог бы добавить, что Россия является и державой-террористом, сбившей 17 июля 2014 года малайзийский гражданский самолет, на борту которого находилось 298 человек.

Степень опасности, которую представляет собою Россия, особенно возросла с тех пор как диктатор Беларуси, проигравший президентские выборы в августе 2020 года, потерял возможность балансирования между Россией и Западом. Российские войска теперь могут и не выйти из Беларуси после белорусско-российских учений.

Очень положительно оцениваю участие в учениях стран НАТО Финляндии и Швеции. Видимо, они оценили опасность, которую представляет Россия для их суверенитета, и решили идти на сближение с альянсом. Это правильный ход. Финляндия на своей территории испытала российскую агрессию и аннексию.

Балтийские страны и другие страны НАТО соединены узким (100 км) сувалкским коридором между Калининградской областью и Беларусью. Защита его, а также морской десант в Литву – это важные элементы обороны наших стран от потенциальной российской агрессии. Чем лучше страны НАТО будут подготовлены к отражению такой агрессии, тем менее вероятность, что она последует.