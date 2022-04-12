Российская армия продолжает наращивать силу для подготовки к наступательным операциям на востоке Украины. Об этом сообщает Минобороны Украины, передает Anadolu.

На 45-й день с начала украинско-российской войны ВС России продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.

«Армия противника приняла меры для обеспечения полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в сообщении.

Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, пытаются взять под контроль населенные пункты Рубежное, Попасная и Новобахмутовка.

Кроме того, российские войска не оставили попыток захватить осажденный ими город Мариуполь, а также позиции в административных границах Херсонской области.

Чем это скорее всего закончится с точки зрения экспертов? Есть ли хоть какие-то надежды на такое изменение ситуации, из-за которого Кремль резко поменяет планы и предпочтет убрать свои войска на довоенные позиции?

Володимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований «Пента» (Украина):

— Российские войска могут уйти на довоенные позиции только в случае полного поражения. В этом случае они могут даже вообще уйти из Донбасса. Но это при самом идеальном сценарии.

Однако для того, чтобы нанести российским войскам полное поражение украинская армия нуждается в регулярных и полноценных поставках авиации, противоракетного вооружения, систем противовоздушной обороны, в противокорабельных ракетах, тяжелом вооружении, танках и бронетехнике, артиллерии, ракетных системах залпового огня, боеприпасах. Пока этого, к сожалению, нет. Поставки вооружений Украине увеличиваются, но они не носят системного характера.

Многое будет зависеть от исхода битвы на Донбассе. Если украинским войскам удастся выстоять, и российская армия продвинется незначительно, то война может принять позиционный характер и это может возобновить переговорный процесс.

Если российским войскам удастся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, то дальнейшее развитие событий зависит от того, в каком состоянии украинская и российская армия выйдут из этого сражения. В том случае, если у российских войск будет достаточно боеспособных резервов, а украинская армия будет существенно ослаблена, то Кремль может предпринять новую попытку штурма Киева и попытаться оккупировать восточные и южные регионы Украины. Однако оборона Киева сейчас укрепляется.

Но если российские войска в битве за Донбасс понесут большие потери, а украинская армия сохранит боеспособность и достаточные резервы для дальнейшего сопротивления, то война примет позиционный характер.

В случае, если война примет позиционный характер, то возможны переговоры о прекращении огня. В этом случае войска обеих сторон останутся на позициях, на которых будет зафиксирована линия фронта. Это не будет означать полноценный мир, скорее относительное замораживание или полузамораживание военного конфликта, но с большими рисками возобновления войны через некоторое время.

Теоретически возможно и мирное соглашение, но это будет зависеть от готовности Кремля к взаимоприемлемому компромиссу.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— В конечном итоге РФ пытается достичь хотя бы тактического успеха на Донбассе и удержаться вокруг Херсона. Это необходимо руководству РФ не столько в военных, сколько в политических целях — у командования армии существует потребность «продать» хоть какую-то мало-мальски значимую победу российским элитам и обществу. Поэтому высок риск применения неконвенциональных вооружений, нарушения правил ведения войны и акты деморализации со стороны российских солдат — эти факторы будут пытаться использовать для изменения ситуации на фронте.

Кроме того, РФ хотела бы навязать Украине перемирие, которое хотя бы частично совпадает с интересами Москвы: согласие Киева на внеблоковый статус, нейтралитет, и некая громоздкая система сдерживания Киева во внешней политике от движения на Запад — попутно РФ не планирует даже выносить на переговоры вопрос о статусе Крыма. Это программа максимум, которую РФ пытается достичь, однако успехи ВСУ и других боевых формирований Украины дают повод для укрепления переговорной позиции Украины, вплоть до, в перспективе, возможного принуждения РФ к обсуждению статуса Крыма под угрозой окончательного военного поражения РФ на Донбассе и разгрома группировки сил на Юге Украины.