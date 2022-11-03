Российские военные строят неизвестное сооружение на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

По данным ведомства, стройку развернули на площадке хранилища отработанного ядерного топлива, которое является одной из семи ядерных установок АЭС. Такие действия являются нарушением норм ядерной и радиационной безопасности, говорится в сообщении.

При этом сотрудников станции не допускают к месту проведения работ. Кроме того, по данным ведомства, у украинских сотрудников станции планируют аннулировать пропуска. В данный момент доступ к станции имеют только работники оперативной смены. Инженерно-технических работников ЗАЭС на рабочие места не допускают, утверждает украинская разведка. (svoboda.org)