Ночью украинские войска нанесли удар по Змеиному, после чего российские оккупанты, вероятно, покинули остров.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования «Пивдень» в Facebook.

«В течение ночи, вследствие удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров», — говорится в сообщении.

Сейчас на Змеином пожар, раздаются взрывы.

«Окончательные результаты операции доразведываются», — добавили в командовании.

Как ранее сообщал УНИАН, Оперативное командование «Пивдень» сообщило, что в Черном море защитники Украины продолжают операцию на острове Змеиный, где удалось ударить по еще одному пушечно-ракетному комплексу «Панцирь — С1». Кроме этого, наши военные ликвидировали 40 оккупантов и уничтожили много техники РФ на юге.

Это не первый удачный удар по острову. Там неоднократно уничтожалась российская техника, в том числе и системы противовоздушной обороны РФ.

Минобороны РФ подтвердило, что российские военные покинули остров Змеиный. «30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон», — говорится в сообщении ведомства.