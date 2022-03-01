Российские оккупационные войска, вторгшиеся на территорию Чернобыльской АЭС, испытывают значительное внешнее и внутреннее радиационное облучение. Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности ГП «Госрегулирование Украины».

«Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний», — подчеркивают в ГНТЦ ЯР.

По словам специалистов, невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями «часто приводят к досадному самоубийству».