На основании резолюции FIAS самбисты из России и Беларуси смогут принять участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Они будут выступать на турнирах под эгидой FIAS.

Ранее 3 марта Международная федерация спортивной борьбы (UWW) исключила сборную России из турниров под своей эгидой. Организация также отменила турниры, которые должны были пройти на территории РФ.

1 марта стало известно о санкциях в адрес сборных России и Беларуси со стороны Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF). Спортсмены пропустят розыгрыш Суперкубка MMA в Бахрейне.