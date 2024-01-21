В порту Бахрейна в водах Персидского залива столкнулись два корабля «разминировщика» Королевского флота Британии. Пострадавших нет, однако Лондон объявил, что уже занялся расследованием инцидента.

По данным Reuters, авария случилась в пятницу 19 января. В Персидском заливе корабли британского флота совместно с ВМС США стоят на страже защиты мирного судоходство, которому угрожают йеменские хуситы в Красном море, напоминают СМИ.

Видео аварии попало в социальные сети. В ролике видно, как судно HMS Chiddingfold врезалось задним ходом в корабль HMS Bangor. «Это вызвало громкий грохот, Bangor начал раскачиваться», — указывает Reuters.

Командующий операциями Королевского военно-морского флота контр-адмирал Эдвард Альгрен признал: из-за аварии кораблей Британии был нанесен определенный ущерб.

«Я заверяю вас, что уже ведется полное и тщательное расследование, и любые изменения в процедурах, которые могут предотвратить дальнейшие инциденты, будут быстро реализованы», — сказал он.

В то же время Альгрен заверил, Великобритания будет продолжать играть ключевую роль в обеспечении безопасности судоходства в регионе.