Российские приливы и отливы в региональной политике — послесловие к визиту Шойгу…

Наверное, быть журналистом, даже политическим аналитиком – политологом гораздо легче и проще, чем практикующим политиком, особенно, дипломатом. Журналист и политический аналитик меньше думают о возможных последствиях своих слов и выражений, их меньше заботит сглаживание тех или иных выражений, эмоций, иногда мыслей…

У политиков и дипломатов совсем иной, порою даже противоположный подход к проблемам, у них совсем другие манеры поведения и все это есть результат реальности мировой политики. Не какие-то абстрактные, априорные принципы, а интересы и интересы – да, мировую политику определяет именно это обстоятельство.

Чтобы тебя заметили и поддержали, чтобы тебя уважали и считались с тобой, ты должен, в первую очередь, быть интересным сильным мира сего – да, интересным, не только, как политик или же дипломат, но и как государство, и отдельная страна…

Тут невольно вспоминается один эпизод из собственного журналистского опыта. Помнится, лет 20-25 тому назад, когда я еще был молодым политическим аналитиком, во время спора с одним отставным, но весьма опытным американским дипломатом, не найдя других аргументов, как-то сказал: «То, что вы говорите, все это есть двойные стандарты!».

Дипломат улыбнулся и сказал: «Да, все это, на самом деле, двойные стандарты. Но у нас есть даже тройные стандарты. К какой-то стране мы применяем двойные, иногда даже тройные стандарты. А в отношении другой страны у нас имеются одни стандарты –эти страны, обычно, наши друзья. Так вот, если не любите стандарты, будьте нашим другом» …

А сейчас о самом важном и главном: почему же, собственно говоря, я вспомнил этот эпизод? В начале недели все политические наблюдатели с нетерпением ждали визита российского министра обороны Сергея Шойгу в Баку.

Предварительно было официально сообщено, что российский министр примет участие на открытии военно-морских игр «Кубок моря». Но как уже заметили чуть выше, журналисты всегда стремятся больше узнать, порой даже больше самих политиков и дипломатов.

Правда, не могу сказать, что журналистские страсти были полностью удовлетворены. Нет, у военной дипломатии есть свои особенности. Тут на многие вопросы есть один ответ: молчание…

Но чтобы хоть чуточку поддержать журналистов, добавим, что после Товузских событий накопилось довольно много вопросов в адрес российских дипломатов, военных и политиков. Да, на первый взгляд тут все «гладко», как говорится в математике, все прекрасно сходится: Россия не принимает непосредственного участия в армянских военных провокациях, ОДКБ также не вмешивается в эти процессы и т.д.

Но достаточно ли всего этого, чтобы журналисты и политические аналитики не задавали «лишние» вопросы российским официальным лицам. К сожалению, нет.

Во-первых, Россия является не только военно-политическим союзником Армении, но и одним из сопредседателей Минской группы. И как сопредседатель Минской Группы и как страна, имеющая реальные рычаги влияния на Армению, Россия может и должна положить конец военным провокациям своего союзника-«форпоста»! Но она этого не делает!

Во-вторых, оказалось, что вовремя Товузских событий, Россия, преодолев огромные расстояния, воздушным транспортом доставила в Армению большое количество вооружения и военной техники. Понятно, что весь этот военный арсенал, так или иначе, будет использован против Азербайджана. Так, неужели стратеги Кремля не в курсе всего этого?

Резюмируя все это, можно коротко сказать, что в настоящее время в азербайджано-российской плоскости установилась довольно высокая температура. В такой ситуации гораздо проще взять и сделать открытый демарш против Кремля. Но опытные политики и дипломаты никогда так не поступают. Поэтому президент Алиев работает с ювелирной точностью. Все эти дни и сам президент, и его аппарат провели интенсивные переговоры с российской стороной, и когда мы писали эти строки, анонсировалось, что состоится встреча министров иностранных дел России и Азербайджана.

Приливы и отливы — чисто морские явления, и мы свой небольшой анализ не случайно начали именно с этого момента.

Наверное, примечательным является и такой факт, что в Азербайджане проходят морские армейские соревнования «Кубок моря». За приливами всегда следуют отливы. То же самое будет, наверное, и с азербайджано-российскими отношениями. Главное, мы уже знаем, когда наступают приливы, и как дождаться отливов…