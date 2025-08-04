Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это его первый визит в Украину с начала войны.

Об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

Ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между странами.

По его словам, украинская сторона сейчас активно работает над организацией визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину. Личное приглашение Эрдогану передал президент Владимир Зеленский, и, как отметил дипломат, он сам подтвердил это приглашение во время недавней встречи с турецким лидером.

«Этот визит требует значительных усилий, поскольку существует немало вопросов, мешающих его реализации», — сказал Джелял.